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«Интер» и «Ювентус» борются за защитника «Торино»

Дата публикации: 18-07-2022

Игрок «Торино» привлек внимание сразу двух итальянских грандов. Интерес к Бремеру проявляют «Ювентус» и «Интер». Информацией поделился Николо Скира.

Миланцы считались фаворитом в споре за защитника, но теперь ситуация поменялась. «Ювентус», который в ближайшее время может потерять Маттейса де Лигта, намерен перехватить футболиста «быков».

«Интер» согласовал с бразильцем контракт с годовой зарплатой в 3 млн евро и бонусами. «Торино» в качестве компенсации миланцы готовы выплатить 30 млн евро. «Ювентус» намерен переманить центрдефа зарплатой в 4 000 000 евро за сезон. Кроме того, клуб готов предложить «Торино» 40 млн евро.

В сезоне 21/22 на счету Бремера 33 игры (3 гола, 1 ассист). Ценник на бразильца равняется 35 миллиона евро (согласно «Transfermarkt»).

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