«ПСЖ» начнет новые переговоры с «Интером» по Шкриньяру

Дата публикации: 18-07-2022

По информации «La Gazzetta dello Sport», «ПСЖ» возобновит переговоры по переходу Милана Шкриньяра на этой неделе. Ранее стороны не смогли согласовать трансфер. Причиной этого стали финансовые запросы «Интера». Миланцев не устроила сумма, предложенная парижанами.



В переговорах по Шкриньяру будут участвовать Луис Кампос, занимающий должность спортивного директора «Пари Сен-Жермен», и Беппе Маротта, являющийся гендиректором «Интера». Пока предложение «красно-синих» на 10 млн евро меньше суммы, запрашиваемой итальянцами.



Шкриньяр связан трудовыми отношениями с «нерадзурри» до следующего лета, потому вероятность трансфера велика. Ранее СМИ писали, что «ПСЖ» намеревался включить в сделку Юлиана Дракслера, но в клубе из Милана отказались от данного предложения.