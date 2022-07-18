Френки де Йонг хочет перейти в «Баварию»

Дата публикации: 18-07-2022

Испанский ресурс «Sport» информирует, что Френки де Йонг думает над переходом в «Баварию». Хавбеку «Барселоны» не интересен вариант с АПЛ, из-за чего он отказался от переезда в Англию в 2019 году, будучи игроком «Аякса».



Убедить его стать игроком одной из команд АПЛ может лишь сверхвыгодное предложение, которого пока нет. В «Ман Юнайтед» де Йонг переходить не хочет, поскольку «красные дьяволы» не смогли пробиться в ЛЧ. Среди претендентов на голландца также значится «Челси».



Самому де Йонгу импонирует игровой стиль «Баварии». Важным фактором является близость Нидерландов к Германии, а также высокие шансы мюнхенцев на победу в ЛЧ 22/23. Кроме того, в «Баварию» в скором времени может перейти Маттейс де Лигт, с которым де Йонга связывают дружеские отношения.