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«Милан» сделает повышенное предложение «Брюгге» по Де Кетеларе

Дата публикации: 18-07-2022

Издание «La Gazzetta dello Sport» утверждает, что «Милан» готов улучшить предложение по хавбеку «Брюгге». Речь о Шарле Де Кетеларе.

Боссы итальянской команды согласны выложить за игрока порядка 30 000 000 евро. Дополнительно бельгийцы смогут получить 5 млн евро в формате бонусов. До этого «россонери» предлагали за 21-летнего полузащитника аналогичную сумму, но без бонусов.

Ранее ряд источников сообщали, что лидером в споре за Де Кетеларе является «Лидс Юнайтед».

Шарль – воспитанник «Брюгге». В завершившемся сезоне он отыграл 49 встреч (18 забитых мячей, 10 голевых передач). Соглашение футболиста с «черно-синими» в силе до лета 2024 года.

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