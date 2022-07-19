«Ливерпуль» включился в борьбу за игрока «Аякса»

Дата публикации: 19-07-2022

«Football Insider» информирует, что «Ливерпуль» проявляет интерес к Антони. Ранее СМИ писали, что вингер «Аякса» может пополнить состав «Манчестер Юнайтед». Сам бразилец согласен на переход в стан «манкунианцев».



Сообщается, что клуб из Амстердама хочет выручить за своего футболиста 70 млн евро.



Антони перебрался в «Аякс» летом 2020 года. Его прежним клубом был «Сан-Паулу», воспитанником которого он является. В минувшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 32 встречи за команду из Нидерландов (12 забитых мячей, 10 ассистов).



Рыночная стоимость бразильца составляет 35 млн евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «Аяксом» действует до лета 2025 года.



В национальную сборную Антони вызывается с 2021 года.