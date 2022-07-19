Кавани близок к переходу в «Вильярреал»

Дата публикации: 19-07-2022

Эдинсон Кавани, в прошлом сезоне выступавший за «Ман Юнайтед», может пополнить состав «Вильярреала». Информацией в своем «Twitter» поделился Хави Хоркера.



В настоящий момент уругваец находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с английским грандом истек 30-го июня. Ранее форварда связывали с другими испанскими командами, среди которых «Валенсия», «Барселона», «Атлетико» и «Реал». Однако наиболее вероятным видится его переход в «Вильярреал». Эдинсон уже подписал с «желтой субмариной» предварительное соглашение и занялся поисками жилья неподалеку от расположения клуба.



В сезоне 2021/2022 Кавани выходил на поле в футболке «МЮ» в 19 играх, отметившись 2 забитыми мячами и 1 ассистом.