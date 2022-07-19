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«Атлетико» работает над приобретением защитника сборной Аргентины

Дата публикации: 19-07-2022

По данным издания «Marca», «Атлетико» близок к подписанию Науэля Молины, выступающего за «Удинезе».

Переговоры между клубами находятся в активной фазе. Диего Симеоне, возглавляющий мадридцев, надеется, что вскоре защитник пополнит состав его команды. В настоящий момент стороны согласовывают окончательные условия по оплате трансфера. О переходе аргентинца будет объявлено в скором времени. За своего игрока «зебры» получат порядка 15-20 млн евро.

В Италию Молина перебрался в 2020 году, подписав с клубом из Удине контракт на 6 лет. В минувшем сезоне в активе фулбека 37 игр (8 голов, 5 результативных пасов).

Рыночная стоимость 24-летнего аргентинца равняется 20 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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