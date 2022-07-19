«Милан» рассматривает возможность приобретения Пьянича

Дата публикации: 19-07-2022

Ресурс «Football Espana», указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport», пишет, что «Милан» рассматривает вариант с покупкой Миралема Пьянича.



С сентября 2020 года босниец является игроком «Барселоны». Однако он далек от основы каталонцев, потому его уход из клуба вполне вероятен. Прошлый сезон Пьянич провел в аренде в «Бешикташе». В его активе 26 встреч за турецкую команду (4 результативных паса).



Ранее ряд источников сообщали, что каталонцы готовы расстаться с 32-летним боснийцем и ищут для него новый клуб. С подписанием Франка Кессье вероятность того, что Пьянич будет играть в основе «сине-гранатовых», стала почти нулевой.



Контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.