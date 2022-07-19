«Тоттенхэм» объявил о подписании Спенса

Дата публикации: 19-07-2022

В пресс-службе «Тоттенхэма» объявили о подписании Джеда Спенса. Ранее правый защитник выступал в составе «Мидлсбро».



Футболист обошелся лондонской команде в 14,7 млн евро. Соглашение 21-летнего англичанина с клубом рассчитано на 5 лет.



В структуре «Мидлсбро» Джед, являющийся воспитанником «Фулхэма», находился 4 года. Его дебют в основе клуба состоялся в августе 2018 года. В минувшем сезоне Спенс защищал цвета «Ноттингем Форест» в рамках арендного договора. В активе англичанина 46 встреч (3 гола, 5 результативных передач).



Рыночная стоимость защитника составляет 8 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).



В 2021 году Спенс дебютировал в составе сборной Англии (до 21 года).