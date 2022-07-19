«Реал Сосьедад» объявил о переходе Кубо из «Реала»

Дата публикации: 19-07-2022

Такефуса Кубо сменил «Реал» на «Реал Сосьедад». Информация появилась на сайте клуба из Сан-Себастьяна.



Днем ранее вингер встретился с представителями баскской команды для завершения перехода. В аэропорту Сан-Себастьяна японца ждали Эрик Бретос, отвечающий в клубе за селекцию, и Роберто Олабе, являющийся директором «Реал Сосьедада».



Медосмотр футболиста запланирован на 20-е июля. По его завершении Кубо заключит договор с «бело-голубыми», после чего пройдет официальная презентация японца.



Ранее СМИ писали, что «Реал» сохранит 50-процентную долю в правах на 21-летнего игрока. Соглашение Кубо с «Сосьедадом» будет рассчитано на 5 лет. Его трансфер обойдется клубу в 6,5 млн евро.