Игрок 1xBet в третий раз выигрывает сумму больше 100 тысяч долларов

Дата публикации: 22-07-2022

В 2002 году австралиец Стивен Брэдбери стал олимпийским чемпионом по шорт-треку при весьма необычных обстоятельствах. Сначала он попал в полуфинал благодаря тому, что одного из соперников по четвертьфиналу дисквалифицировали. После вышел в финал потому что в полуфинале сразу трое соперников сошли с дистанции. И наконец в финале Брэдбери шел последним, но упали сразу 4 оторвавшихся от него соперника - и он выиграл первое золото для Австралии на зимних Олимпиадах.

Такое везение сопутствует в спорте единицам. Больше повезло тем, кто любит делать ставки на спорт у 1xBet. Так вот случилось с игроком по имени Акин, который в конце апреля 2022 года выиграл более миллиона долларов, сделав ставки на две “системы”. А теперь, уже в июле, он собрал “экспресс” из 7 ставок - и сорвал куш в 100 с лишним тысяч долларов.

Конечно, Акин мог позволить себе рискнуть, поставив на экспресс немалую сумму, более 1000 долларов. Но ведь общий коэффициент на ставку был больше 100 - согласитесь, что такие ставки проходят не каждый день. Тем более, что минимальный коэффициент в экспрессе составлял 1.540. И потому стоит говорить и о везении, и о мастерстве игрока.

Вот полный список выбранных им событий:

В 2002 году австралиец Стивен Брэдбери стал олимпийским чемпионом по шорт-треку при весьма необычных обстоятельствах. Сначала он попал в полуфинал благодаря тому, что одного из соперников по четвертьфиналу дисквалифицировали. После вышел в финал потому что в полуфинале сразу трое соперников сошли с дистанции. И наконец в финале Брэдбери шел последним, но упали сразу 4 оторвавшихся от него соперника - и он выиграл первое золото для Австралии на зимних Олимпиадах.

Такое везение сопутствует в спорте единицам. Больше повезло тем, кто любит делать ставки на спорт у 1xBet. Так вот случилось с игроком по имени Акин, который в конце апреля 2022 года выиграл более миллиона долларов, сделав ставки на две “системы”. А теперь, уже в июле, он собрал “экспресс” из 7 ставок - и сорвал куш в 100 с лишним тысяч долларов.

Конечно, Акин мог позволить себе рискнуть, поставив на экспресс немалую сумму, более 1000 долларов. Но ведь общий коэффициент на ставку был больше 100 - согласитесь, что такие ставки проходят не каждый день. Тем более, что минимальный коэффициент в экспрессе составлял 1.540. И потому стоит говорить и о везении, и о мастерстве игрока.

Вот полный список выбранных им событий: