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Пруцев интересен «Краснодару» и «Динамо»

Дата публикации: 21-07-2022

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщил об интересе «Динамо» и «Краснодара» к Егору Пруцеву, принадлежащему «Сочи».

«В зимнее трансферное окно «Краснодар» предлагал 15 млн рублей за трансфер Пруцева, «Динамо» прорабатывает вариант с подписанием футболиста», - уточнил источник «Чемпионата».

Пруцев связан трудовыми отношениями с «Сочи» до лета 2024 года. Первую часть минувшего сезона футболист находился в аренде в ивановском «Текстильщике». Зимой 19-летнего хавбека арендовал «Нефтехимик», играющий в Первой лиге. За нижнекамскую команду Пруцев провел 13 встреч, отметившись 3 забитыми мячами и 2 результативными пасами.

Стоимость россиянина составляет 0,3 млн евро (Transfermarkt.de).

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