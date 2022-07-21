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«Спартак» отказался от Жигулева после просмотра

Дата публикации: 21-07-2022

Ресурс «Metaratings» информирует, что «Спартак» не станет заключать договор с Ильей Жигулевым. Такое решение приняли в спортивном департаменте «красно-белых».

Ранее экс-хавбека «Краснодара» заметили в расположении «Спартака». Пресс-служба москвичей подтвердила, что он находился на просмотре. По его итогам было решено отказаться от услуг Жигулева.

«Сегодня Жигулев покинул команду. В клубе благодарны игроку за отношение к тренировкам, но заключить с ним договор по различным причинам не удастся. Вечером «Спартак» поедет в Ставрополь» - рассказали в пресс-службе «красно-белых».

В прошлом сезоне Жигулев защищал цвета «Заглембе», в футболке которого он выходил на поле в 15 встречах (2 ассиста). Польскую команду Илья покинул в апреле 2022 года.

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