«Рубин» взял на просмотр защитника из Ирака

Дата публикации: 21-07-2022

«Рубин» просматривает Али Аднана Казима. Информацией поделилась пресс-служба казанцев. Примечательно, что интересы Казима и Леонида Слуцкого, возглавляющего «Рубин», представляет одно и то же агентство.



Али называют одним из наиболее талантливых азиатских футболистов. В 2020 году он оказался в топ-3 при голосовании за лучшего игрока Азии. Победителем тогда признали Сон Хен Мина. Сердар Азмун по итогам голосования стал лишь пятым.



Казим является первым иракским футболистом, выступавшим в Серии А. В Италии он играл за «Аталанту» и «Удинезе». Также на счету 28-летнего защитника 81 встреча за иракскую сборную (7 голов).



Последним клубом Казима был «Вайле» (Дания). Ориентировочная стоимость фулбека – 0,35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).