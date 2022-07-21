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«Динамо» заплатит за Фернандеса 3,5 млн евро

Дата публикации: 21-07-2022

«Гуарани» получит за Роберто Фернандеса компенсацию в 3 500 000 евро. Новостью поделился ресурс «Чемпионат», ссылаясь на источник близкий к футболисту.

«Изначально «Гуарани» рассчитывал получить за парагвайца 4 млн евро. Однако «Динамо» удалось снизить цену на 0,5 миллиона. В скором времени игрок прилетит в Москву для подписания контракта сроком на 5 лет», - приводит слова источника «Чемпионат».

Фернандес обучался футболу в структуре «Гуарани». Всего в активе 22-летнего защитника 70 поединков за парагвайскую команду (2 забитых мяча, 3 результативных передачи и 16 предупреждений).

Фернандес был интересен «Атлетико Минейро», «Боке Хуниорс», «Эспаньолу», «Альмерии» и «Браге», но «Динамо» удалось опередить конкурентов.

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