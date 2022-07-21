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Футболист «Интернасьонала» подтвердил переход в ЦСКА

Дата публикации: 21-07-2022

ЦСКА усилится Мойзесом. Подробности предстоящего перехода раскрыл сам игрок.

Ранее ряд источников сообщили, что защитник «Интернасьонала» может быть арендован «армейцами» до завершения сезона 2022/2023. По условиям договора «красно-синие» должны будут выплатить бразильской команде 2 млн евро.

«Стороны согласовали условия перехода. Мой агент сообщит о том, когда мне можно выезжать. Мы договаривались, что я буду выступать здесь до встречи с «Палмейрасом». Скорее всего, данный матч был для меня последним», - приводит слова бразильца ресурс «Globo Esporte».

Цвета «Интернасьонала» Мойзес защищал с января 2020 года. В его активе 96 встреч за команду (3 гола, 14 ассистов). Также бразилец выступал за «Баия», «Ред Булл Брагантино», «Коринтианс» и «Ботафого».

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