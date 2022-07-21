Икарди отклонил предложение «Ромы» о трансфере. Игрок хочет остаться в «ПСЖ»

Дата публикации: 21-07-2022

По информации «Footmercato», Мауро Икарди отказался от предложения «Ромы». Форвард намерен продолжить выступление за «ПСЖ».



Ранее аргентинца включили в список футболистов, с которыми парижане хотели бы расстаться этим летом. Интерес к Икарди проявляли «Монца» и «Ювентус». Однако нападающий решил отработать свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до конца (срок действия его соглашения истекает летом 2024 года).



Одной из главных проблем при переходе аргентинца является его зарплата. В Париже Икарди ежегодно получает 12 000 000 евро.



Состав «ПСЖ» Мауро пополнил в 2019 году. После годичной аренды французы подписали его на полноценной основе. В прошлом сезоне в активе Икарди 30 встреч (5 забитых мячей).