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Икарди отклонил предложение «Ромы» о трансфере. Игрок хочет остаться в «ПСЖ»

Дата публикации: 21-07-2022

По информации «Footmercato», Мауро Икарди отказался от предложения «Ромы». Форвард намерен продолжить выступление за «ПСЖ».

Ранее аргентинца включили в список футболистов, с которыми парижане хотели бы расстаться этим летом. Интерес к Икарди проявляли «Монца» и «Ювентус». Однако нападающий решил отработать свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до конца (срок действия его соглашения истекает летом 2024 года).

Одной из главных проблем при переходе аргентинца является его зарплата. В Париже Икарди ежегодно получает 12 000 000 евро.

Состав «ПСЖ» Мауро пополнил в 2019 году. После годичной аренды французы подписали его на полноценной основе. В прошлом сезоне в активе Икарди 30 встреч (5 забитых мячей).

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