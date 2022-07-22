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«Барселона» вышла из переговоров по Кунде

Дата публикации: 22-07-2022

Жюль Кунде попробует свои силы в Англии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона», долгое время претендовавшая на 23-летнего игрока сборной Франции и «Севильи», вышла из переговоров по защитнику.

Каталонцы смирились с тем, что проигрывают борьбу за футболиста лондонскому «Челси», а потому решили переключиться на другие цели.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить «Севилье» за Жюля 65 000 000 евро. Кунде был предложен долгосрочный контракт с зарплатой € 9-10 млн.

За прошлый футбольный год французский исполнитель наиграл 44 матча, забив 3 гола и отдав 1 голевой пас.

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