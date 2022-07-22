«Динамо» отдало Шиманьского в аренду «Фейеноорду» с правом выкупа

Дата публикации: 22-07-2022

В сезоне 2022/2023 Себастьян Шиманьски не будет выступать за «Динамо». Полузащитник арендован «Фейеноордом».



В пресс-службе московского клуба сообщили, что соглашение по аренде будет действовать до следующего лета. При этом договор предусматривает возможность выкупа 23-летнего футболиста.



Ранее сообщалось, что после аренды «Фейеноорд» получит право оформить полноценный трансфер Шиманьского за 11 млн евро. «Динамо» сможет рассчитывать на 20-процентную долю от суммы последующей продажи поляка. По данным «Transfermarkt», аренда поляка обойдется «Фейеноорду» в 2 000 000 евро.



Москвичи выкупили права на Шиманьского в 2019 году, заплатив за него «Легии» € 5,5 млн. В прошлом сезоне Себастьян отметился 32 играми за «бело-голубых» (6 забитых мячей, 9 ассистов).