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Эрик тен Хаг заблокировал продажу Марсьяля

Дата публикации: 22-07-2022

Издание «The Sun» пишет, что трансфер Антони Марсьяля заблокирован по решению Эрика тен Хага.

«Ман Юнайтед» рассматривал вариант с продажей центрфорварда, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Севилье». Однако наставник «манкунианцев» сообщил руководству команды о желании сохранить игрока. В Марсьяле тренер видит важную составляющую своей команды.

Отмечается, что у тен Хага уже состоялась беседа с французом, который пребывает в отличной форме. Антони удалось отметиться забитыми мячами во всех товарищеских встречах «МЮ» на предсезонном турне, проходившем в Австралии и Таиланде.

В Манчестер 26-летний француз перебрался в 2015 году. Срок действия его контракта с клубом ограничен летом 2025 года.

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