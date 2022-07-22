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Ла Лига требует аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Дата публикации: 22-07-2022

В Испании недовольны новой сделкой парижан.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» в текущее летнее трансферное окно продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

По данным издания «RMC Sport», в испанской Ла Лиге считают, что чемпион Франции не мог позволить себе такую сделку без нарушения финансового фэйр-плей. Представители испанского футбола обратились в суд с требованием аннулировать соглашение сторон.

Кроме того, в лиге попросили отменить решение комитета по контролю французских клубов, в котором утверждается, что к «ПСЖ» нет никаких вопросов в финансовой отчетности.

Несмотря на это «ПСЖ» не собирается прекращать работу на трансферном рынке – клуб в шаге от подписания флангового защитника «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле.

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