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«Вест Хэм» может подписать лидера «Айнтрахта»

Дата публикации: 22-07-2022

«Вест Хэму» интересен вариант с подписанием Филипа Костича, права на которого принадлежат «Айнтрахту». Информацией поделился ресурс «Sky Sports».

Источник отметил, что лондонцы уже направили немецкой команде запрос по трансферу сербского вингера.

Цвета «Айнтрахта» Костич защищает с июля 2019 года. Его переход обошелся клубу в 6 млн евро. Футболист связан трудовыми отношениями с «орлами» до следующего лета. В минувшем сезоне в активе 29-летнего серба 42 игры за немецкую команду (7 забитых мячей, 15 голевых передач).

Рыночная стоимость Костича равняется 24 000 000 евро («Transfermarkt»). В составе «Айнтрахта» вингер выиграл ЛЕ 2021/2022.

С 2015 года Филип Костич вызывается в национальную сборную.

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