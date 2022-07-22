«Вест Хэм» может подписать лидера «Айнтрахта»

Дата публикации: 22-07-2022

«Вест Хэму» интересен вариант с подписанием Филипа Костича, права на которого принадлежат «Айнтрахту». Информацией поделился ресурс «Sky Sports».



Источник отметил, что лондонцы уже направили немецкой команде запрос по трансферу сербского вингера.



Цвета «Айнтрахта» Костич защищает с июля 2019 года. Его переход обошелся клубу в 6 млн евро. Футболист связан трудовыми отношениями с «орлами» до следующего лета. В минувшем сезоне в активе 29-летнего серба 42 игры за немецкую команду (7 забитых мячей, 15 голевых передач).



Рыночная стоимость Костича равняется 24 000 000 евро («Transfermarkt»). В составе «Айнтрахта» вингер выиграл ЛЕ 2021/2022.



С 2015 года Филип Костич вызывается в национальную сборную.