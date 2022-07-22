ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в бразильский «Сантос»

Дата публикации: 22-07-2022

Марио Фернандес не сможет перейти в «Сантос», поскольку его трансфер был заблокирован ЦСКА. Об этом сообщил ресурс «Global Esporte».



В мае защитник приостановил свой контракт с «армейцами» и вернулся на родину. Ситуацией хотел воспользоваться «Сантос», но руководств ЦСКА выступило против такой сделки. В настоящий момент переговоры между сторонами остановлены.



За «красно-синих» Фернандес играл на протяжении 10 лет. ЦСКА выкупил его контракт у «Гремио» за 10,5 млн евро.



В минувшем сезоне на счету Марио 3 забитых мяча и 1 голевая передача в 30 поединках. Рыночный ценник на 31-летнего защитника составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).



С 2017 по 2021 год Фернандес выступал за сборную России.