Официально: Зинченко – игрок «Арсенала»

Дата публикации: 22-07-2022

«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Александра Зинченко, права которого ранее принадлежали «Манчестер Сити».



25-летний футболист перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт. Финансовые детали и точный срок соглашения с лидером сборной Украины не разглашаются. По информации СМИ, клуб из Северного Лондона выложил за Зинченко 35 000 000 евро.



В прошлом сезоне Александр провел 28 поединков, в которых он отдал 5 результативных пасов.



В общей сложности на счету Зинченко 127 поединков за «горожан» во всех турнирах, 2 гола и 12 ассистов. В команде Пепа Гвардиолы он выиграл четыре розыгрыша АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии. Кроме того, украинец играл в финале Лиги чемпионов в 2021 году.