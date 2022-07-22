«Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата»

Дата публикации: 22-07-2022

«Metaratings» утверждает, что агенты Анхеля Вилкера предложили услуги защитника «Спартаку». Российским болельщикам венесуэлец известен по выступлению за «Ахмат». В случае подписания контракта с «красно-белыми» годовая зарплата Вилкера в новом клубе может составить порядка 0,5 млн евро.



Цвета «Ахмата» Анхель защищал в 2016-2021 годах. Коллектив из Грозного он покинул в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне Вилкер играл за «Гезтепе». В составе турецкой команды выходил на поле в 17 встречах (без результативных действий). Из «Гезтепе» венесуэлец также ушел свободным агентом.



Рыночный ценник на 29-летнего центрдеф составляет 775 000 евро.



В активе Вилкера 28 матчей в футболке сборной Венесуэлы.