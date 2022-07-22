«ПСЖ» оценивает Паредеса в 30 млн евро. Ради его покупки «Ювентус» готов продать Артура

Дата публикации: 22-07-2022

Издание «Gazzetta dello Sport» раскрыло подробности возможного перехода Леандро Паредеса в «Ювентус».



Источник сообщил, что «Пари Сен-Жермен», владеющий правами на аргентинца, готов отпустить его за 30 млн евро. «Ювентус» предлагал парижанам включить в трансфер Мойзе Кина, но французская команда отказалась от такого варианта.



Для осуществления трансфера туринцам необходимо будет продать кого-то из своих игроков. Источник утверждает, что «бьянконери» планируют избавиться от Артура. Ранее бразильца хотели включить в сделку по Дзаньоло, но в «Роме» ответили отказом.



Артур интересен «Арсеналу», но трансфер может сорваться из-за зарплаты игрока, получающего в «Ювентусе» 5 000 000 евро. Сам футболист хотел бы вновь оказаться в «Барселоне», но «сине-гранатовым» он не нужен.