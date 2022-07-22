«Ливерпуль» не смог купить таланта «Боруссии» Д

Дата публикации: 22-07-2022

«Красные» хотели заполучить одного из лидеров дортмундской «Боруссии».



Центральный полузащитник «шмелей» Джуд Беллингем мог продолжить карьеру «Ливерпуле».



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, в июне этого года «мерсисайдцы» делали «Дортмунду» запрос по поводу 19-летнего англичанина, однако у них не было шансов на то, чтобы заключить соглашение.



По словам инсайдера, «Боруссия» считает Джуда «неприкосновенным» футболистом своей команды, поэтому немецкий клуб решил не рассматривать никаких предложений по хавбеку.



В минувшем сезоне Беллингем поучаствовал в 44 встречах. В них он стал автором 6 забитых голов и 14 ассистов.



Рыночная стоимость игрока сборной Англии равняется 80 000 000 евро.