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Мукиеле близок к переходу в «ПСЖ»

Дата публикации: 23-07-2022

«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» фактически договорились о переходе крайнего защитника Норди Мукиеле, о чем сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации авторитетного инсайдера, сторонам осталось только уладить бюрократические моменты. После этого представители парижской команды намерены согласовать контракт с самим футболистом.

Мукиеле является выпускником академии ФК «Стад Лаваль». Зимой 2017-го он стал игроком «Монпелье». Цвета нынешней команды фулбек защищает с лета 2018 года. Его трансфер обошелся «быкам» в 16 миллионов евро. На сегодняшний день француз оценивается в 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

В сезоне-2021/22 в активе Норди 37 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

В прошлом году Мукиеле дебютировал в национальной сборной Франции.

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