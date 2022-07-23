Мукиеле близок к переходу в «ПСЖ»

Дата публикации: 23-07-2022

«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» фактически договорились о переходе крайнего защитника Норди Мукиеле, о чем сообщает журналист Фабрицио Романо.



По информации авторитетного инсайдера, сторонам осталось только уладить бюрократические моменты. После этого представители парижской команды намерены согласовать контракт с самим футболистом.



Мукиеле является выпускником академии ФК «Стад Лаваль». Зимой 2017-го он стал игроком «Монпелье». Цвета нынешней команды фулбек защищает с лета 2018 года. Его трансфер обошелся «быкам» в 16 миллионов евро. На сегодняшний день француз оценивается в 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



В сезоне-2021/22 в активе Норди 37 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.



В прошлом году Мукиеле дебютировал в национальной сборной Франции.