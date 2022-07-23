«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 23-07-2022

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Эвертона» к хавбеку «Вулверхэмптона». Инсайдер уточнил, что на трансфере Леандера Дендонкера настаивает Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «ирисок». Предложение по 27-летнему полузащитнику «синие» могут сделать в ближайшее время.



Дендонкер начинал профессиональную карьеру в «Андерлехте». В составе бельгийской команды он дебютировал в 2013 году.



«Вулверхэмптон» подписал опорника летом 2019 года, заплатив за его трансфер 13,8 млн евро. В минувшем сезоне в активе бельгийца 34 встречи (3 гола, 4 ассиста). Дендонкер связан трудовыми отношениями с «волками» до следующего лета, но в соглашении присутствует опция продления на 1 сезон.



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 28 млн евро.