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«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 23-07-2022

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Эвертона» к хавбеку «Вулверхэмптона». Инсайдер уточнил, что на трансфере Леандера Дендонкера настаивает Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «ирисок». Предложение по 27-летнему полузащитнику «синие» могут сделать в ближайшее время.

Дендонкер начинал профессиональную карьеру в «Андерлехте». В составе бельгийской команды он дебютировал в 2013 году.

«Вулверхэмптон» подписал опорника летом 2019 года, заплатив за его трансфер 13,8 млн евро. В минувшем сезоне в активе бельгийца 34 встречи (3 гола, 4 ассиста). Дендонкер связан трудовыми отношениями с «волками» до следующего лета, но в соглашении присутствует опция продления на 1 сезон.

Transfermarkt.de оценивает футболиста в 28 млн евро.

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