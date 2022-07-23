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Роналду удивлен стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»

Дата публикации: 23-07-2022

Криштиану Роналду заинтересован в переходе в «Атлетико». Об этом пишет издание «The Times».

Сообщается, что 37-летний футболист не без энтузиазма относится к идее снова оказать в Мадриде.

Кроме того, «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. При этом, важным фактором является главный тренер команды – Диего Симеоне. Утверждается, что звездный португалец удивлен стремлением аргентинского специалиста поработать с ним.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в возвращении Роналду в Испанию всерьез заинтересован наставник «матрасников» Симеоне.

Криштиану перешел в «МЮ» из туринского «Ювентуса» в августе 2021 года. По ходу сезона он сыграл в 38 встречах, забил 24 гола и отдал 3 результативных паса.

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