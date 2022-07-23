«Арсенал» готов сделать Саку одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Дата публикации: 23-07-2022

По данным «Daily Mail», «Арсенал» приложит максимум усилий для переподписания контракта с Букайо Сакой.



«Канониры» подготовили для хавбека соглашение на улучшенных условиях. Ради продления 20-летнего игрока лондонцы намерены вдвое увеличить его зарплату. На данный момент Сака получает 70 000 фунтов (около 82 тыс евро) каждую неделю.



Сам Букайо не торопится ставить подпись под новым контрактом с «Арсеналом». Причиной тому является интерес к нему со стороны «Ман Сити».



Если Сака согласится пролонгировать сотрудничество с «Арсеналом», то отступные за него по новому контракту составят около 100 000 000 евро.



В сезоне 2021/2022 англичанин провел за «Арсенал» 43 встречи, отметившись 12 голами и 7 ассистами. Его контракт с командой Микеля Артеты истекает летом 2024 года.