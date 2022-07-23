Тальяфико перешел в «Лион». Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»
Николас Тальяфико стал игроком «Лиона». Подробности перехода опубликовало издание «De Telegraaf».
«Аякс» получил за своего защитника 4 млн евро. Контракт аргентинца с «ткачами» будет рассчитан на 3 года.
В зимнее трансферное окно на Тальяфико претендовала «Барселона». Каталонцы хотели арендовать его с опцией выкупа за 4 миллиона евро. Однако боссы амстердамского клуба отказали «сине-гранатовым».
Позднее появилась информация, что «Барселона» по-прежнему рассматривает вариант с подписанием 29-летнего аргентинца. Испанский гранд мог оформить его переход в случае неудачного завершения сделки по Маркосу Алонсо.
В «Аяксе» Тальяфико находился с 2018 года. В завершившемся сезоне в активе 29-летнего фулбека 3 забитых мяча и 3 результативных паса в 29 играх за клуб.