20:49 ()
Свернуть список

Тальяфико перешел в «Лион». Зимой «Аякс» не отпустил его в «Барселону»

Дата публикации: 23-07-2022

Николас Тальяфико стал игроком «Лиона». Подробности перехода опубликовало издание «De Telegraaf».

«Аякс» получил за своего защитника 4 млн евро. Контракт аргентинца с «ткачами» будет рассчитан на 3 года.

В зимнее трансферное окно на Тальяфико претендовала «Барселона». Каталонцы хотели арендовать его с опцией выкупа за 4 миллиона евро. Однако боссы амстердамского клуба отказали «сине-гранатовым».

Позднее появилась информация, что «Барселона» по-прежнему рассматривает вариант с подписанием 29-летнего аргентинца. Испанский гранд мог оформить его переход в случае неудачного завершения сделки по Маркосу Алонсо.

В «Аяксе» Тальяфико находился с 2018 года. В завершившемся сезоне в активе 29-летнего фулбека 3 забитых мяча и 3 результативных паса в 29 играх за клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close