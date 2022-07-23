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«Реал» вдвое увеличил зарплату Милитао. Новый контракт уже подписан

Дата публикации: 23-07-2022

«Реал» продлил соглашение с Эдером Милитао. Информацией поделилось издание «Marca».

Защитник оформил с мадридцами контракт до июня 2028 года. Прежнее соглашение с футболистом истекало летом 2025 года. В начале июля «сливочные» также переподписали контракты с Родриго и Винисиусом.

Зарплата Милитао после пролонгации сотрудничества увеличилась до 7 млн евро за сезон. До этого бразилец ежегодно получал 3,5 млн евро (сумма могла вырасти до 4 млн евро при начислении бонусов).

Отступные за 24-летнего центрдефа по новому договору составили 500 000 000 евро. Прописав столь высокую сумму, «галактикос» обезопасили себя от посягательств на игрока со стороны других клубов. Ранее заполучить Милитао пытался «Челси», но Эдер решил остаться в Мадриде.

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