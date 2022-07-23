«Милан» возобновил переговоры с «Челси» по трансферу Зиеша

Дата публикации: 23-07-2022

Даниэле Лонго информирует, что «Милан» хочет заполучить Хакима Зиеша, принадлежащего «Челси».



«Россонери» надеются оформить аренду атакующего полузащитника. Ранее стороны уже вели переговоры по трансферу марокканца, но лондонцев не устроил размер обязательного выкупа, предложенный миланской командой.



Томас Тухель, возглавляющий «синих», не видит Зиеша в своей команде в сезоне 2022/2023, потому вероятность его ухода из «Челси» велика. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Боруссии» (Дортмунд).



Примечательно, что хавбек мог перейти в «Милан» годом ранее, но отказался от трансфера, решив побороться за место в основе «Челси».



В минувшем сезоне Зиеш был задействован в 44 поединках (8 голов, 6 ассистов).