«Аталанта» хочет арендовать защитника «Арсенала»

Дата публикации: 23-07-2022

Ранее появилась информация, что левый защитник Нуну Тавареш покинет «Арсенал» после подписания Александра Зинченко из «Манчестер Сити».



Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, вопрос о будущем 22-летнего португальца в клубе из Северного Лондона еще окончательно не решен.



По информации источника, на следующей неделе руководство «канониров» сообщит Таварешу о своих планах на него.



На данном этапе ведутся переговоры с «Аталантой» об аренде, однако пока неизвестно, будет ли обсуждение включения пункта о выкупе игрока на постоянной основе.



В прошлом сезоне Тавареш провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.