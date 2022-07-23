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«Аталанта» хочет арендовать защитника «Арсенала»

Дата публикации: 23-07-2022

Ранее появилась информация, что левый защитник Нуну Тавареш покинет «Арсенал» после подписания Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, вопрос о будущем 22-летнего португальца в клубе из Северного Лондона еще окончательно не решен.

По информации источника, на следующей неделе руководство «канониров» сообщит Таварешу о своих планах на него.

На данном этапе ведутся переговоры с «Аталантой» об аренде, однако пока неизвестно, будет ли обсуждение включения пункта о выкупе игрока на постоянной основе.

В прошлом сезоне Тавареш провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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