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«Ренн» отказался продавать Теля в «Баварию»

Дата публикации: 23-07-2022

«Ренн» ответил отказом на предложение «Баварии» по трансферу Матиса Теля. Об этом рассказал Кристиан Фальк.

Мюнхенцы готовы были заплатить за 17-летнего нападающего 25 млн евро, но руководство французского клуба решило не отпускать его.

Однако возможность трансфера Теля сохраняется. Перспективного юноши не будет в составе «Ренна» в товарищеском поединке с немецким «Аугсбургом».

Тель обучался футболу во Франции. В системе «Ренна» он находится с 2020 года. Свой первый матч в основе клуба он провел в августе 2021 года. В прошедшем сезоне на счету форварда 18 встреч за «красно-черных» (9 забитых мячей).

Рыночная стоимость игрока – 2 млн евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «Ренном» рассчитано до лета 2024 года.

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