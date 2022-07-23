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Ракицкий официально стал игроком «Адана Демирспор»

Дата публикации: 23-07-2022

Бывший центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий определился со своим новым местом работы. 32-летний футболист подписал контракт с клубом «Адана Демирспор» до 30.06.2023 с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что представителю турецкой Суперлиги не пришлось платить за трансфер Ракицкого, поскольку с марта украинец находился в статусе свободного агента.

В новой команде опытный защитник будет выступать с такими игроками как Бенжамен Стамбули, Юнес Бельханда и Марио Балотелли.

Ранее в СМИ была информация о том, что Ракицкий мог оказаться в чемпионате Бразилии, где интерес к нему проявлял «Ботафого» из Рио-де-Жанейро.

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