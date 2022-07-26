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Кунде согласился на трансфер в «Барселону»

Дата публикации: 26-07-2022

Трансферная сага вокруг защитника подошла к концу.

Один из ключевых игроков «Севильи» Жюль Кунде, на которого в это трансферное окно претендуют «Челси» и «Барселона», наконец, определился со своим будущим.

Ожидается, что футболист присоединится именно к испанскому клубу. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что 23-летний француз согласился на условия, предложенные руководством «сине-гранатовых».

За прошлый футбольный год Кунде наиграл 44 матча на клубном уровне, забив три гола и отдав один голевой пас.

«Transfermarkt» оценивает Жюля в 60 миллионов евро.

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