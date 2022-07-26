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Бистрович продолжит карьеру в Серии А

Дата публикации: 26-07-2022

Ближайший сезон Кристиян Бистрович проведет в «Лечче». Итальянцы взяли в аренду хавбека ЦСКА до лета 2023 года. Договором предусмотрена опция выкупа хорвата. Информацией поделилась пресс-служба «Лечче».

«Армейцы» подписали Бистровича в 2018 году, выкупив его контракт у «Славена Белупо» за 0,5 млн евро. ЦСКА уже дважды отдавал футболиста в аренду. Первую половину сезона 21/22 полузащитник провел в клубе «Касымпаша», а после зимнего перерыва отправился в «Фатих Карагюмрюк». В турецкой Суперлиге Кристиан сыграл в 18 встречах (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Трудовой договор хорвата с «красно-синими» истекает летом 2023 года. Рыночный ценник на него равняется 2,2 млн евро («Transfermarkt»).

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