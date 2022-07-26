В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб планирует подписать Лукуми
Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», опроверг слухи о том, что клуб интересуется Джоном Лукуми, выступающим за «Генк».
Ранее СМИ сообщали, что петербургская команда намерена подписать защитника в летнее межсезонье. Помимо «Зенита», среди претендентов на колумбийца значились «Ницца», «Фулхэм» и «Борнмут».
«Интересен ли Джон Лукуми «Зениту»? В данный момент – нет», - цитирует Медведева ресурс «Sport24».
Лукуми защищает цвета «Генка» на протяжении 4 лет. Его соглашение с бельгийской командой истекает летом 2023 года. В прошедшем сезоне в активе 24-летнего колумбийца 37 игр за «Генк» (1 забитый мяч).
Ценник на Лукуми составляет 9 млн евро (по версии Transfermarkt.de).
Также на счету центрбека 5 игр за национальную команду.