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В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб планирует подписать Лукуми

Дата публикации: 26-07-2022

Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», опроверг слухи о том, что клуб интересуется Джоном Лукуми, выступающим за «Генк».

Ранее СМИ сообщали, что петербургская команда намерена подписать защитника в летнее межсезонье. Помимо «Зенита», среди претендентов на колумбийца значились «Ницца», «Фулхэм» и «Борнмут».

«Интересен ли Джон Лукуми «Зениту»? В данный момент – нет», - цитирует Медведева ресурс «Sport24».

Лукуми защищает цвета «Генка» на протяжении 4 лет. Его соглашение с бельгийской командой истекает летом 2023 года. В прошедшем сезоне в активе 24-летнего колумбийца 37 игр за «Генк» (1 забитый мяч).

Ценник на Лукуми составляет 9 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Также на счету центрбека 5 игр за национальную команду.

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