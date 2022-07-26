Лучший бомбардир в истории «Наполи» покинул клуб свободным агентом

Дата публикации: 26-07-2022

В пресс-службе «Наполи» подтвердили информацию о завершении сотрудничества с Дрисом Мертенсом. Соглашение 35-летнего нападающего с неаполитанцами истекло, и в клубе решили не продлевать с ним трудовые отношения. В результате бельгиец ушел из «Наполи» свободным агентом.



Состав «партенопейцев» Мертенс пополнил летом 2013 года. Итальянский клуб выкупил форварда у ПСВ за 9,48 млн евро. Всего на счету бельгийца 397 игр за «Наполи», в которых он отличился 148 раз и отдал 90 голевых передач. Столь высокая результативность позволила ему стать лучшим снайпером в истории клуба.



Transfermarkt.de оценивает форварда в 4 000 000 евро.



За сборную Бельгии Мертенс провел 105 поединков (21 забитый мяч).