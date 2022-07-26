Агент: «Варела не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго»

Дата публикации: 26-07-2022

Оскар Бентанкур, работающий с Гильермо Варелой, выступающим за «Динамо», сообщил, что уругваец не скрывал своего ухода из клуба.



«Гильермо не уходил тайно из московской команды. Мы рассчитываем заключить соглашение с «Фламенго», но готовы дождаться предложения от «Динамо», - рассказал агент игрока Андрею Панкову из «Чемпионата».



Ранее сообщалось, что Варела сбежал с базы «Динамо», после чего связь с ним пропала. Также появилась информация о возможном переходе защитника во «Фламенго».



Осенью 2020 года «бело-голубые» арендовали Варелу у «Копенгагена». Прошлым летом москвичи оформили полноценный трансфер уругвайца. В минувшем розыгрыше чемпионата России в активе 29-летнего футболиста 28 игр за клуб (3 результативных паса). Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2023 года.