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Денайер близок к переходу в «Торино»

Дата публикации: 26-07-2022

27-летний футболист находится в одном шаге от переезда в Италию.

Джейсон Денайер в ближайшее время может пополнить состав «Торино», о чём информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

По его сведениям, агенты центрального защитника завершают переговоры с туринским клубом. Ожидается, что Денайер заменит Глейсона Бремера, который перейдет в «Ювентус».

Напомним, что бельгиец пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Лиона», за который он выступал с 2018 года.

В прошлом сезоне Джейсон поучаствовал в 21 матче во всех соревнованиях, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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