Денайер близок к переходу в «Торино»

Дата публикации: 26-07-2022

27-летний футболист находится в одном шаге от переезда в Италию.



Джейсон Денайер в ближайшее время может пополнить состав «Торино», о чём информирует журналист Джанлука Ди Марцио.



По его сведениям, агенты центрального защитника завершают переговоры с туринским клубом. Ожидается, что Денайер заменит Глейсона Бремера, который перейдет в «Ювентус».



Напомним, что бельгиец пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Лиона», за который он выступал с 2018 года.



В прошлом сезоне Джейсон поучаствовал в 21 матче во всех соревнованиях, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.