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«МЮ» в последний раз попытается купить Антони у «Аякса» за 60 млн евро

Дата публикации: 26-07-2022

По информации Goal.com, «Ман Юнайтед» предпримет еще одну попытку оформить трансфер Антони из «Аякса».

«Манкунианцы» готовы отдать за хавбека 60 000 000 евро. Однако в амстердамской команде намерены получить за своего игрока компенсацию в размере € 80 млн. Англичане данную сумму считают завышенной. Тем не менее, «Юнайтед» может улучшить начальное предложение по Антони.

На покупке вингера настаивает Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов». Специалист ранее уже работал с бразильцем, будучи наставником «Аякса». Он уверен, что футболист сможет проявить себя в АПЛ.

Срок действия контракта Антони с «Аяксом» ограничен летом 2025 года, а его рыночная стоимость составляет 35 млн евро.

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