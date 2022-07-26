«МЮ» в последний раз попытается купить Антони у «Аякса» за 60 млн евро

Дата публикации: 26-07-2022

По информации Goal.com, «Ман Юнайтед» предпримет еще одну попытку оформить трансфер Антони из «Аякса».



«Манкунианцы» готовы отдать за хавбека 60 000 000 евро. Однако в амстердамской команде намерены получить за своего игрока компенсацию в размере € 80 млн. Англичане данную сумму считают завышенной. Тем не менее, «Юнайтед» может улучшить начальное предложение по Антони.



На покупке вингера настаивает Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов». Специалист ранее уже работал с бразильцем, будучи наставником «Аякса». Он уверен, что футболист сможет проявить себя в АПЛ.



Срок действия контракта Антони с «Аяксом» ограничен летом 2025 года, а его рыночная стоимость составляет 35 млн евро.