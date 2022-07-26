«Ювентус» сделал предложение «ПСЖ» по Паредесу

Дата публикации: 26-07-2022

Опорный полузащитник сборной Аргентины может продолжить карьеру в Серии А.



Как стало известно «Corriere dello Sport», «Ювентус» пытается подписать Леандро Парадеса.



По информации источника, туринский клуб предложил за 28-летнего хавбека 15 миллионов евро и бонусы. При этом «бьянконери» рассчитывают оформить аренду аргентинца с обязательством выкупа по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов расстаться со своим подопечным, если за него предложат порядка 20 000 000 евро.



В минувшей кампании Паредес был задействован в 15 матчах чемпионата Франции (2 ассиста).