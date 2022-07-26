Хави посоветовал Депаю искать новый клуб

Дата публикации: 26-07-2022

«Барселона» хочет избавиться от Мемфиса Депая. Информацией поделился ресурс «As».



Хави, возглавляющий каталонцев, не рассчитывает на форварда, поскольку в клубе и так достаточное количество игроков нападения. После подписания Рафиньи и Левандовски и продления соглашения с Дембеле место в составе для Депая уже не найдется. Хави сообщил голландцу, что тому следует подыскать себе новое место работы. В противном случае в сезоне 2022/2023 голландец будет наблюдать за футболом со скамейки запасных.



Ранее СМИ писали об интересе к Депаю со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла». Каталонцы готовы отпустить бомбардира за 20 млн евро. Соглашение 28-летнего исполнителя с «сине-гранатовыми» действует до лета 2023 года.