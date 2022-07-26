Лаймер может перейти в «Баварию» на этой неделе

Дата публикации: 26-07-2022

Конрад Лаймер может перейти в «Баварию». Мюнхенский клуб все еще ведет переговоры с «быками», сообщает «Bild».



Стороны пока не пришли к общему знаменателю относительно суммы компенсации за игрока. «Бавария» предлагает 23 миллиона евро, а «РБ Лейпциг» настаивает на 30.



Однако, как уверяет источник, сделка может состояться уже в ближайшие дни. Дело в том, что действующий контракт полузащитника с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года, поэтому лучшей возможности выгодно продать австрийца у «Лейпцига» может уже не быть.



В прошлом сезоне Лаймер провел 42 игры: на его счету 5 голов и 6 результативных передач.