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«Марсель» проявляет интерес к Санчесу

Дата публикации: 27-07-2022

«Марсель» заинтересован в услугах Алексиса Санчеса, сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, между чилийским центрфорвардом и французской командой идут переговоры.

«Интер» не прочь отпустить Санчеса и, по слухам, даже готов выплатить ему четыре миллиона евро в качестве компенсации за расторжение контракта.

Напомним, нападающий пополнил ряды «нерадзурры» в 2020 году. Ранее в Европе он выступал за «Удинезе», «Барселону» и «Арсенал».

В прошлом сезоне Санчес провел 38 матчей во всех турнирах. В них чилиец забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

«Transfermarkt» оценивает 33-летнего футболиста в € 3,5 млн.

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