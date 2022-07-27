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ЦСКА и «Црвена Звезда» поборются за полузащитника «Сочи»

Дата публикации: 27-07-2022

«Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией, пишет, что Егора Пруцева, принадлежащего «Сочи», хотят заполучить «Црвена Звезда» и ЦСКА. Самого хавбека больше привлекает вариант с европейским клубом.

Пруцев является воспитанником краснодарского футбола. За молодежный состав «Сочи» он выступает с 2019 года. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

Во второй половине сезона 2021/2022 Пруцев защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» в рамках арендного соглашения. В первой лиге 19-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. По окончании сезона россиянин вернулся в расположение «Сочи».

Рыночный ценник на Пруцева равняется 0,3 млн евро («Transfermarkt»).

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