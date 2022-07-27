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«Вест Хэм» не смог приобрести нападающего «Челси»

Дата публикации: 27-07-2022

«Вест Хэм Юнайтед» потерпел неудачу в приобретении форварда «Челси» Армандо Брои. Информация об этом появилась на страницах британского таблоида «The Guardian».

Как утверждает источник, «молотобойцы» предложили за 20-летнего футболиста около 30 миллионов фунтов, но главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против ухода своего подопечного.

При этом интерес к Брое сохраняют еще два клуба – «Эвертон» и «Наполи».

Напомним, сезон 2021/22 албанец провел в аренде в «Саутгемптоне». Его статистика: 39 матчей, 9 забитых мячей и 1 ассист.

Ориентировочная стоимость Брои на трансферном рынке равняется 22 000 000 евро.

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