«Вест Хэм» не смог приобрести нападающего «Челси»

Дата публикации: 27-07-2022

«Вест Хэм Юнайтед» потерпел неудачу в приобретении форварда «Челси» Армандо Брои. Информация об этом появилась на страницах британского таблоида «The Guardian».



Как утверждает источник, «молотобойцы» предложили за 20-летнего футболиста около 30 миллионов фунтов, но главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против ухода своего подопечного.



При этом интерес к Брое сохраняют еще два клуба – «Эвертон» и «Наполи».



Напомним, сезон 2021/22 албанец провел в аренде в «Саутгемптоне». Его статистика: 39 матчей, 9 забитых мячей и 1 ассист.



Ориентировочная стоимость Брои на трансферном рынке равняется 22 000 000 евро.